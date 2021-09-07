Kepez Belediyesinden mobil aşı merkeziyle Antalya'daki aşılama çalışmalarına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kepez Belediyesinden mobil aşı merkeziyle Antalya'daki aşılama çalışmalarına destek

Kepez Belediyesinden mobil aşı merkeziyle Antalya'daki aşılama çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Kepez Belediyesi, mobil aşı merkeziyle vatandaşın ayağına aşı hizmeti götürüyor.

Kepez Belediyesi, mobil aşı merkeziyle vatandaşın ayağına aşı hizmeti götürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığından aşı yapma yetkisi bulunan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, gezici sağlık aracıyla Antalya'daki aşılama çalışmalarına destek veriyor.

Sağlık Merkezi önünde haftanın beş günü gündüz saatlerinde aşı hizmeti veren gezici sağlık aracı, bu hizmetini akşam saatlerinde ilçenin mahallelerinde sürdürdü.

İlçenin 68 mahallesine gidecek olan gezici sağlık aracı, 42 mahallede aşı hizmetini ise tamamladı.

Mobil aşı merkezi, hafta sonları da gelen davet üzerine Kaş, Kemer, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki kırsal mahallelerde de aşı çalışması gerçekleştirdi.

Bugüne kadar 6 binden fazla vatandaşa aşı yapan Kepez Belediyesi, yatağa bağımlı hastalar ile bedensel ve zihinsel engelli vatandaşların aşılarını da yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, aşı olacak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kovid-19 ile mücadelede aşının önemine değinen Tütüncü, şunları ifade etti:

"Aşılarımızı yaptırarak, bu sürece katkı vermeli ve Kovid ile mücadelede avantaj elde etmeliyiz. Bu bakımdan hemşehrilerimizin aşıya daha kolay ulaşabilmesi için gezici sağlık merkezimizi, gezici aşı merkezimiz haline dönüştürdük. Bugüne kadar 42 mahallemizde Kovid-19 aşılarını hemşerilerimizin ayağına götürdük. Bu hizmeti 68 mahallemizin tamamına götüreceğiz. On binlerce hemşehrimize aşı imkanı sunduk, sunuyoruz. Davet edildiğimiz bütün ilçelerde, gezici aşı merkeziyle hemşehrilerimizin ayağına Kovid-19 aşılarını götürdük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haber... Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu
Son dakika haber... Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu
Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Şenol Güneş Lionel Messi Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kepez Belediyesinden mobil aşı merkeziyle Antalya'daki aşılama çalışmalarına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:17:52. #1.15#

title