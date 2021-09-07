Kepez Belediyesinden mobil aşı merkeziyle Antalya'daki aşılama çalışmalarına destek

Kepez Belediyesi, mobil aşı merkeziyle vatandaşın ayağına aşı hizmeti götürüyor.

Kepez Belediyesi, mobil aşı merkeziyle vatandaşın ayağına aşı hizmeti götürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığından aşı yapma yetkisi bulunan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, gezici sağlık aracıyla Antalya'daki aşılama çalışmalarına destek veriyor.

Sağlık Merkezi önünde haftanın beş günü gündüz saatlerinde aşı hizmeti veren gezici sağlık aracı, bu hizmetini akşam saatlerinde ilçenin mahallelerinde sürdürdü.

İlçenin 68 mahallesine gidecek olan gezici sağlık aracı, 42 mahallede aşı hizmetini ise tamamladı.

Mobil aşı merkezi, hafta sonları da gelen davet üzerine Kaş, Kemer, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki kırsal mahallelerde de aşı çalışması gerçekleştirdi.

Bugüne kadar 6 binden fazla vatandaşa aşı yapan Kepez Belediyesi, yatağa bağımlı hastalar ile bedensel ve zihinsel engelli vatandaşların aşılarını da yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, aşı olacak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kovid-19 ile mücadelede aşının önemine değinen Tütüncü, şunları ifade etti:

"Aşılarımızı yaptırarak, bu sürece katkı vermeli ve Kovid ile mücadelede avantaj elde etmeliyiz. Bu bakımdan hemşehrilerimizin aşıya daha kolay ulaşabilmesi için gezici sağlık merkezimizi, gezici aşı merkezimiz haline dönüştürdük. Bugüne kadar 42 mahallemizde Kovid-19 aşılarını hemşerilerimizin ayağına götürdük. Bu hizmeti 68 mahallemizin tamamına götüreceğiz. On binlerce hemşehrimize aşı imkanı sunduk, sunuyoruz. Davet edildiğimiz bütün ilçelerde, gezici aşı merkeziyle hemşehrilerimizin ayağına Kovid-19 aşılarını götürdük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek