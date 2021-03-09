Kepez Belediyesinden "Lyrboton Kome Arkeopark" projesi
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Kepez Belediyesinden "Lyrboton Kome Arkeopark" projesi

09.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:24
Kepez Belediyesinden

Kepez Belediyesi 2 bin 200 yıllık zeytin yağı üretim köyü Lyrboton Kome Antik Kenti'ni arkeopark yapmak için hazırlıklara başladı.

Kepez Belediyesi 2 bin 200 yıllık zeytin yağı üretim köyü Lyrboton Kome Antik Kenti'ni arkeopark yapmak için hazırlıklara başladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yakın tarihte gün yüzüne çıkarılan antik kentte planlanan "Lyrboton Kome Arkeopark Projesi" başvuru yetki talebi mart ayı olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Roma dönemi hamamı ve Bizans dönemi 5 kilise, yüzden fazla zeytinyağı işliği, sivil konutlar ile Arete Kulesi kalıntılarının bulunduğu antik kentte planlanan proje için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen "2021 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı"na başvuru yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, destinasyonu Lyrboton Kome Antik Kenti, Ekşili Köyü, Ekşili Göleti, Kocain Mağarası ve Döşemealtı Antik Kral Yolu olarak tasarlanan projenin ana paydaşlarının Döşemealtı Belediyesi ile Kepez Belediyesi olduğunu belirtti.

BAKA tarafından yeni eko-turizm ürünleri oluşturulması, eko-turizm altyapısı ile üstyapısının iyileştirilmesi amacıyla "Kuzey Antalya Eko Turizm Rotası" projesi hazırlandığını ifade eden Tütüncü, şunları ifade etti:

"Kuzey Antalya Eko-turizm Rotası'nda turistleri ağırlamak istiyoruz. Bu proje kapsamında Lyrboton Kome'yi de Arkeopark projesi ile 2 bin 200 yıllık zeytin şehrini anlatacak bir tanıtım merkezi yapmayı arzu ediyoruz. İki ilçenin turistik değerlerinin bilinirliğini artıracak olması, şehre gelen turistler için bir ekolojik tur rotası alternatifi sunacak olmasından dolayı projeyi önemsiyoruz. Bu projenin, hem Döşemealtı hem de Kepez'e ilçelerine güzel bir katma değer katacağını düşünüyoruz. Bu projenin yapılmasını da büyük bir hevesle, heyecanla takip ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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