HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

Kadın girişimcileri daha da cesaretlendirecek, yol gösterecek bilgilendirme çalışmalarını başlatan Kepez Belediyesi, 'Bende girişimci olmak istiyorum' diyen ve belediyenin sunacağı imkanlarla hayallerinin peşinden koşmak isteyen çok sayıda kadın girişimciyi ağırladı.

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması
09.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:07

Kadın girişimcileri daha da cesaretlendirecek, yol gösterecek bilgilendirme çalışmalarını başlatan Kepez Belediyesi, 'Bende girişimci olmak istiyorum' diyen ve belediyenin sunacağı imkanlarla hayallerinin peşinden koşmak isteyen çok sayıda kadın girişimciyi ağırladı.

Kepez Belediyesi, girişimci olmak isteyen kadınların elinden tutuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, geçtiğimiz günlerde Kooperatiflere ve kadın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen kadınlara yönelik 5 ana başlıkta 'Kadın Kooperatifleri Destek Paketi'ni açıklamasının ardından, girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması başlatıldı. 'Bende girişimci olmak istiyorum' diyen kadınlara Sakarya Bulvarındaki AKMEK'te yer alan Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi'nin kapılarını aralayan Kepez Belediyesi, çalışmanın ilk gününde hayallerinin peşinden koşarak, girişimci olmak isteyen çok sayıda kadını bilgilendirdi.

Kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

Bilgilendirme çalışmaları Kepez Belediyesi Başkan Yardımcı Ramazan Alanay'ın başkanlığındaki komisyon tarafından gerçekleştirildi. Girişimcilik yapmak isteyen kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları 13-20 Ağustos tarihlerinde saat 14.00 ile 16.00'da tekrar gerçekleştirilecek. Bilgilendirmelerin ardından, girişimci kadınlar için Girişimci Eğitim Programları düzenlenecek. Kadınların girişimlerini bilinçli bir şekilde yapabilmesini sağlayacak olan Kepez Belediyesi, Kooperatif Kuruluşlarına Destek, Üretim Süreçlerine Destek, Pazarlama Süreçlerine Destek, Alım Garantisi Verme Programları gibi 5 ana başlıkta topladığı Kadın Kooperatifleri Destek Paketi ile girişimci kadınlara hayallerinin peşinden koşma imkanı sunacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Magazin
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı Magazin
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Dünya
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Duvarda asılı kalan aracın içindeki yararlılar güçlükle kurtarıldı
Duvarda asılı kalan aracın içindeki yararlılar güçlükle kurtarıldı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Coşkun Sabah
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Mehmet Topal Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Çocuk Bursa Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 15:08:31. #1.15#
title