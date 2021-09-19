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Kepez Belediyesinden eğitime destek

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Kepez Belediyesinden eğitime destek

Kepez Belediyesi, içerisinde 5 bin kitaptan oluşan kütüphane ile 12 derslik bulunan modern eğitim tesisini Antalya'ya kazandırdı.

Kepez Belediyesi, içerisinde 5 bin kitaptan oluşan kütüphane ile 12 derslik bulunan modern eğitim tesisini Antalya'ya kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde Hazineden belediyeye tahsisi yapılan atıl haldeki 4 katlı binayı restore ederek, modern bir eğitim merkezine dönüştürdü. Kepez Belediye Meclisi tarafından kütüphane ve eğitim merkezine 15 Temmuz şehitlerinden Yasin Naci Ağaroğlu ismi verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü açılışa hazır hale gelen Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi ve Kütüphanesi'nde incelemede bulundu. Kütüphaneyi ve derslikleri gezen Tütüncü, tesisin tefrişatında tespit ettiği eksiklerin giderilmesini istedi.

Tütüncü, gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Geleceği inşa edecek unsurun gençler olduğunun altını çizen Tütüncü, "Belediye olarak insan odaklı belediyeciliğin merkezine gençleri yerleştirdik. Onlara iyi eğitim ortamları sağlamak en önemli görevimiz. Geleceği aydınlatmak, gençleri geleceğe en güzel şekilde taşımak, onlara güzel okuma imkanlarını sağlamakla oluyor." ifadelerini kullandı.

Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi ve Kütüphanesi'nin 21 Eylül'de hizmete açılacağını kaydeden Tütüncü, eğitim merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Kepez Belediyesinden eğitime destek

Kepez Belediyesinden eğitime destek

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