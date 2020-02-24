Kepez Belediyesinden Duacı'ya yeni park

24.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:18

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'ndeki bin metrekarelik alanda park çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yazlık evleri ve kırsal yaşamıyla öne çıkan Duacı Mahallesi 9127 sokakta bin metrekarelik alan üzerinde park çalışması başlattı.

Toprak tesviyesi tamamlanan parkta, büyükler için açık hava spor aletleri, küçükler için kaydırak, salıncak gibi aletler yer alacak. Ahşap oturma mobilyalarının da yerleştirileceği mahalle parkına çim ekilecek ve ağaç dikilecek. Yapımı devam eden parkın, önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi'ne daha önce 3 park kazandırdıklarını hatırlatarak, yapımı devam eden parkla birlikte mahallede 5 bin 289 metrekare yeşil alan üretilmiş olacağını kaydetti.

Kaynak: AA