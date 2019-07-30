Kepez Belediyesinden çocuklara renkli park

Kepez Belediyesi, her mahalleye semt parkı kazandırırken, mevcut parklarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kepez'in çocukları "mutlu büyüsün" diye her mahalleye yeni semt parkı kazandırmaya devam ediyor. Mevcut parklarında yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, Kepez'in çocuklarına rahat, konforlu ve sağlıklı bir ortam da oynama imkanı da sunuyor. Atatürk Mahallesi 2635 Sokak'ta bulunan ve yapımı geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen semt parkı, ekipler tarafından yenilendi. Rengarenk yeni oyun alanlarının oluşturulduğu semt parkında, çocukların düşerek yaralanmaması içinde parka kauçuk zemin kaplama döşendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından semt parkı, yeniden mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA