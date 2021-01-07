Kepez Belediyesinden, 220 ton buğday hasadı beklentisi

Kepez ilçesinde Belediye tarafından oluşturulan Antalya Orman Çiftliği'ndeki 540 dönüm araziye ekilen buğdaydan elde edilecek ekmekler, vatandaşla paylaşılacak.

Kepez ilçesinde Belediye tarafından oluşturulan Antalya Orman Çiftliği'ndeki 540 dönüm araziye ekilen buğdaydan elde edilecek ekmekler, vatandaşla paylaşılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimin önemini vurgulamak amacıyla Kirişçiler Mahallesi'nde oluşturulan çiftlikteki tarlaya 11 ton ekmeklik buğday tohumu ekildi.

Daha önce taşlık ve çalılık içindeki tarla, buğday tohumlarının filizlenmesiyle yemyeşil bir ovaya dönüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 11 ton buğday tohumu ile 8 ton gübrenin atıldığı 540 dönüm araziden 220 ton buğday hasadı beklendiğini kaydetti.

Ekilen buğdayları una dönüştüreceklerini belirten Tütüncü, "Bu unla yapacağımız ekmeği de hemşehrilerimizle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Tütüncü, atıl haldeki araziyi tarıma kazandırmanın yeşil ve çevreci belediyecilik adına yaptıkları önemli çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun