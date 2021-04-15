Kepez Belediyesince yapımı planlanan 9 kapalı pazaryerinin ihale süreci tamamlandı

Kepez Belediyesi tarafından ilçenin 9 mahallesi için projelendirilen kapalı pazaryerlerinin inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.

Kepez Belediyesi tarafından ilçenin 9 mahallesi için projelendirilen kapalı pazaryerlerinin inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kapalı pazarların 6'sı kırsal yerleşim merkezleri olan Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine 3'ü ise Çankaya, Kütükçü ve Yavuz Selim mahallelerine inşa edilecek.

Bu pazarlar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün vaat ettiği projeler arasında yer alan "köy pazarı" projesi kapsamında yapılacak.

Yapım ihalesi sonuçlanan pazarların inşası önümüzdeki günlerde başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca