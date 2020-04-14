Kepez Belediyesi yıkanabilir maske dağıtıyor Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliği olan ve pamuklu kumaştan üretilen maskelerin dağıtımını sürdürüyor.

Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliği olan ve pamuklu kumaştan üretilen maskelerin dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamında Zafer Mahallesi'nde 3 bin 133 konut ve iş yerine, 9 bin 399 adet yıkanabilir maske dağıtımı yapıldı.

Maske üretimini ve dağıtımı sürdüren Kepez Belediyesi, şehir içi ulaşım araçları, pazar yerleri ve market gibi toplu alanlarda maske takılması zorunluluğunun getirilmesinden sonra yeni bir çalışma başlattı. Her haneye, 'Maskesiz sokağa çıkmayalım' uyarı yazısının bulunduğu poşetler içerisinde 3 adet yıkanabilir maske veriliyor.

Bugüne kadar ev ev dolaşarak, binlerce ilçe sakinine ücret alınmadan steril maske dağıttıklarını aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şimdi de yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliği olan maskeleri ilçe sakinlerine ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin, muhtarların ve apartman yöneticilerinin gözetiminde maske dağıtımının gerçekleştirildiğini dile getiren Tütüncü, "Zafer Mahallemizde tüm evlere yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliği olan ve pamuklu kumaştan üretilen maskelerimizin dağıtımını tamamladık. Zafer Mahallemizin tamamına, 3 bin 133 konut ve iş yerine 9 bin 399 adet yıkabilir maske dağıtımı yaptık. Diğer mahallelerimizde maske dağıtımımız her gün devam edecek. Kepezli hemşehrilerim evlerinde kalsınlar. Biz evlerine gelerek, maskeleri teslim edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA