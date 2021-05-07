Kepez Belediyesi Yeni Mahalle'de asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Kepez Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kepez Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü doğalgaz ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması sonrası Yeni Mahalle bölgesinde bozulan yollarda asfaltlama çalışması başlattı.

Ekipler asfalt serimini mahallenin Karatay, Seyhan, Yeşilırmak ile Aliya İzzetbegoviç Caddeleri arasında kalan sokaklarında gerçekleştiriyor.

Ramazan Bayramı'ndan sonra tamamlanacak çalışmalarda 31 bin metrekarelik alanda 5 bin 600 ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci