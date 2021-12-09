Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de

ANTALYA (İHA) - Liselerarası Basketbol Turnuvası'nda ilk 2 takım oyuncuları arasında Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları yer aldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği Antalya Liselerarası Basketbol Turnuvası'nda ilk 2 takım oyuncuları arasında, Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün U18 Genç oyuncuları yer aldı. Turgut Özal Spor Salonu'nda yapılan final maçları sonucunda, birinci Kırmızı Çizgi Koleji, ikinci Bahçeşehir Koleji, üçüncü İstek Koleji, dördüncü ise Ahmet Bileydi Anadolu Lisesi oldu. Bu 4 okul takımı, Türkiye Şampiyonasına giden grup maçları biletini almaya hak kazandı.

"İftihar ediyoruz"

Maçları izledikten sonra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü adına kupa ile madalyaları veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, aynı zamanda kendi kulübünün sporcuları olan oyuncuların ödülünü verirken gururlandı. Turnuva birincisi takımın oyuncusu Tiber Saraçoğlu ile ikinci olan takımın oyuncusu Ataberk Çatal'ın madalyalarını veren Çatal, "Kulübümüzün ligde oynayan takımlarımızın alt yapısındaki bu gençlerimiz ile iftihar ediyoruz" dedi. - ANTALYA