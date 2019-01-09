Kepez Belediyesi Sosyal Hizmetlerini Sürdürüyor

Kepez Belediyesi,18 bin 289 kişiye giysi, 21 kişiye soba, 470 kişiye yakacak, 4 bin 7 kişiye gıda, 192 kişiye de eşya yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunulduğu, 333 ev, bin 168 cami ve ilçedeki tüm okulların temizliğinin üstlenildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, vatandaşlara belediyeciliğin ötesinde hizmetler götürdüklerini ifade etti. Bu anlayışla tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını belirten Tütüncü, vatandaşların mutluluğunun daha çok çalışma azmi verdiğini aktardı.

Kaynak: AA