Kepez Belediyesi POMEM "Sınav Parkuru Hazırlık Kursları" başlıyor

Kepez Belediyesi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları için düzenlendiği "Sınav Parkuru Hazırlık Kursları" başlıyor.

Kepez Belediyesi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları için düzenlendiği "Sınav Parkuru Hazırlık Kursları" başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 28. POMEM sınavına yönelik hazırlık kursu uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleşecek.

Kurslara katılmak isteyen adaylar sınav başvuru belgeleri ve sağlık raporuyla eğitimlere ücretsiz katılabilecek.

Adaylar kurslara ilişkin Kepez Belediyesi Spor Kompleksinden bilgi alabilecek

-"Kepezli çocuklar voleybolu çok sevdi"

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarında katılan kız öğrenciler, voleybola yoğun ilgi gösteriyor.

Filenin Sultanlarının başarıları ile ön plana çıkan branşta yaz kurslarında eğitim alan öğrenciler, kış kurslarında da yer almak için kayıt yaptırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci