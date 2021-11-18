Kepez Belediyesi okul bahçelerinde oyun alanları oluşturuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepez Belediyesi okul bahçelerinde oyun alanları oluşturuyor

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Kepez Belediyesi okul bahçelerinde oyun alanları oluşturuyor

Kepez Belediyesi okul bahçelerine çocukların fiziksel, ruhsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan oyun alanları oluşturuyor.

Kepez Belediyesi okul bahçelerine çocukların fiziksel, ruhsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan oyun alanları oluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda çizim yoluyla yapılan alanlar çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

Çizgi boyalar kullanılarak oluşturulan 'sek-sek', 'üçtaş' ve 'satranç' alanlarında çocuklar eğlenirken birlik ve beraberlik ruhu kazanıyor.

Öğrencilerin teneffüste keyifli vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, matematik ve denge çalışması yapabilmelerini sağlayan çalışma ilçenin ilk ve orta dereceli tüm okullarında yürütülüyor.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title