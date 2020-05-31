Kepez Belediyesi'nden Varsak'a yeni park Kepez ilçesinde Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki parkın yapım çalışması tamamladı.

Kepez ilçesinde Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki parkın yapım çalışması tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi ilçedeki 645 mahalle parkına bir yenisini sayısına bir yenisini daha ekledi.

Üzeri kapalı ahşap oturma mobilyalarının olduğu Aktoprak Mahallesi'ndeki tamamlanan parka çam ağaçları ve çeşitli bitkiler dikildi. Park, yürüyüş parkuru ve açık hava spor aletleri imkanlarıyla da mahalle sakinlerine spor yapma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA