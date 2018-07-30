Kepez Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Ek Suluk

Kepez Belediyesi, sokak hayvanlarının susuz kalmaması için 50 noktaya daha ek suluk yerleştirdi.

Kepez Belediyesi, sokak hayvanlarının artan sıcaklıklardan etkilenmemesi için ilçede 50 noktaya daha suluk yaptırdı. Yeni yapılan parklara ve uygun noktalara konulan suluklara toplum bilincini arttırmak ve ilçe sakinlerinin de sokaktaki hayvanlara su vermesini sağlamak amacıyla 'Dostlarımızı susuz bırakmıyoruz' yazısıyla mesaj verildi.

Bir kap su yaşam kaynağı

Sokak hayvanlarının korunmaya muhtaç olduğuna değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Parklara ve uygun alanlara sokak hayvanlarının yaşamlarını idame ettirmeleri için suluk yaptırdık. Havalar çok sıcak. Tüm hemşehrilerimizin de kapılarının önüne bir kap su bırakmasını rica ediyoruz. Bir kap su, bir sokak hayvanı için yaşam kaynağı olabilir" dedi.

Rehabilitasyon Merkezi

Öte yandan Kepez Belediyesi'nin, hizmete açtığı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de, Kepez'de bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının, hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için hizmet verdiğine dikkat çekildi. - ANTALYA