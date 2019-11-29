Kepez Belediyesi'nden "Sıfır Atık" projesine destek

29.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:48

Kepez Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde program gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, proje kapsamında belediye olarak yapılan çalışmaları anlatarak, çevreci bir belediye olduklarını bildirdi.

Ambalaj atıkları konusunda bir firmayla geçen sene 10 yıllık protokol imzaladıklarını vurgulayan Tütüncü, çevreci çalışmalar yürüten firmalara teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA