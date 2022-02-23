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Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım

Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde engelli bireylerin daha güvenli ve rahat yürüyebilmesi için kaldırıma takip parke taşları döşüyor.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde engelli bireylerin daha güvenli ve rahat yürüyebilmesi için kaldırıma takip parke taşları döşüyor.

Kepez'i daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak için çalışan Kepez Belediyesi, cadde ile sokaklardaki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliği için yeni kaldırımlar inşa ederek cadde ve sokakları güzel bir görünüme kavuşturuyor. Fevzi Çakmak Mahallesi, Alpaslan Türkeş Bulvar ve Süleyman Demirel Bulvarı bağlantı yolu üzerinde bulunan 6200 sokak Ulubatlı Hasan Caddesi kesişimine 650 metre uzunluğunda kaldırım inşa ediliyor. 650 metre uzunluğundaki yolun her iki tarafına yaya ve trafik güvenliği için kaldırım çalışmaları hızla sürdürüyor. Kaldırım çalışmalarında engelli bireylerde unutulmadı. Engelli bireylerin yaya güvenliği için takip parke taşları döşenerek, engelsiz kaldırımlar oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesinin kaldırımları hem güzelleşiyor, hem de yayalar için daha güvenli hale getiriliyor. Kepez Belediyesi, ilçenin 68 mahallesinde yayaları güvenli ve konforlu kaldırımlarla buluşturmaya devam edecek. - ANTALYA

Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım

Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım

Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım

Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Engelli, Kepez, Yerel, Haberler

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