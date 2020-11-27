Kepez Belediyesi'nde vergi mesaisi
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Kepez Belediyesi'nde vergi mesaisi

27.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:16
Kepez Belediyesi'nde vergi mesaisi

Kepez Belediyesi, 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek olan Emlak Vergisi, Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisinde 2020 yılı 2. taksit ödemeleri nedeniyle hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Kepez Belediyesi, 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek olan Emlak Vergisi, Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisinde 2020 yılı 2. taksit ödemeleri nedeniyle hafta sonu veznelerini açık tutacak. Vergi ödemelerinde son gün olan 30 Kasım Pazartesi günü de saat 24.00'a kadar mükelleflere hizmet verilecek.

Kepez Belediyesi, vergi borçlarının zamanında ödenebilmesi için ek mesai uygulaması yapacak. Emlak Vergisi, Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisinde 2020 yılı 2. taksit ödemeleri nedeniyle belediyenin ana binasındaki vezneler hafta sonu(Cumartesi ve Pazar) 08.30-17.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Vergi ödemelerinde son gün olan 30 Kasım Pazartesi günüde belediye vezneleri saat 24.00'a kadar açık tutulacak.

Belediye bahçesine gezici vezne

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Vergi yatırmak için belediye binasına gelen vatandaşların Covid-19 riskine karşı HES kodları sorgulanıyor, ateşleri ölçülüyor ve maskesiz hiçbir vatandaş içeri alınmıyor. Kepez Belediyesi'nin hizmet binası bahçesinde de 2 gezici vezne görev yapıyor. Vatandaşlar vergilerini Halk Bankası Şubeleri'nden veya belediyenin resmi internet sitesindeki 'İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan 'Vergi Ödemeleri' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler. - ANTALYA

Kepez Belediyesi'nde vergi mesaisi
Kepez Belediyesi'nde vergi mesaisi
Kepez Belediyesi'nde vergi mesaisi
Kepez Belediyesi'nde vergi mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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