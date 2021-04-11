Kepez Belediyesi'nde tapu işlemleri kolaylaştırıldı
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Kepez Belediyesi'nde tapu işlemleri kolaylaştırıldı

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Kepez Belediyesi'nde tapu işlemleri kolaylaştırıldı

Kepez Belediyesi ve Kepez Tapu Müdürlüğü arasında " Elektronik Ortamda Emlak Beyan Değerinin Alınmasına" yönelik protokol imzalandı.

Kepez Belediyesi ve Kepez Tapu Müdürlüğü arasında " Elektronik Ortamda Emlak Beyan Değerinin Alınmasına" yönelik protokol imzalandı. Tapu Müdürlüğü'nün güvenli ortamda mülkiyetlere ait vergi değerlerine erişim sağlayabileceği bu protokolle, vatandaşlar tapu işlemlerini daha hızlı bir şekilde tamamlayacak.

Kepez Belediyesi, Kepez Tapu Müdürlüğü ile " Elektronik Ortamda Emlak Beyan Değerinin Alınmasına" ilişkin protokol imzaladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Tapu Kadastro VI. Antalya Bölge Müdürü Funda Aydın Seymen ve Kepez Tapu Müdürü Azmi Gündoğdu'nun imzaladığı protokol ile vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı bir şekilde tamamlanması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Protokol kapsamında, işlem yapılan taşınmazların 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında cari yıla ait emlak beyan değerleri güvenli ortamda Tapu Müdürlüğü'nce görülebilecek. Bu uygulama ile; Tapu ve belediye hizmetleri vatandaşlara etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunulacak. Tapu Müdürlüğü ve Kepez Belediyesi birimlerindeki personel iş yükü, işlem yoğunluğu ve işlem süreleri azaltılacak. - ANTALYA

Kepez Belediyesi'nde tapu işlemleri kolaylaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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