Kepez Belediyesi'nde 'İstihdam' atağı

İş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kepez Belediyesi Kariyer Ofisi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle imzalanan protokolle "İş ve İstihdamı Geliştirme Merkezi"ne dönüştürüldü .

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iş arayanlar ile işverenleri buluşturan belediyesinin kariyer ofisini, daha kapsamlı hizmet verecek olan İş ve İstihdamı Geliştirme Merkezi'ne dönüştürdü. Kepez Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagöz, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından merkezin hayata geçirilmesi için protokol imzalandı.

"Seçim vaadi gerçekleşiyor"

Bu merkezin yeni dönemde vaat ettikleri 123 projeden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, yerel ekonominin kalkınması konusunda gerekli adımları atacaklarına dair taahhütlerini yerine getirdiklerini söyledi. Üç güzide devlet kurumu ile el ele verdiklerini belirten Tütüncü, hemşehrilerine iş, AŞ sağlamak adına farklı bir istihdam projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Merkezin 3 fonksiyonu olacak"

İş ve İstihdamı Geliştirme Merkezinin 3 fonksiyonu olacağını belirten Tütüncü, birinci vazifenin iş arayanları yönlendirmek olduğunu söyledi. İkinci fonksiyonun iş garantili meslek eğitimleri olacağını belirten Tütüncü, geçen yıllarda birçok sektöre yönelik buna benzer proje yapma deneyimi kazandıklarını söyledi. Tütüncü, üçüncü fonksiyonun ise, iş kurma potansiyelindeki vatandaşların devletin sağladığı imkanlardan yararlanabilmesine öncülük etmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Faydası hemşehrilerimize"

Antalyalılara yol gösterecek, onların önünü açacak adımları büyük bir gayretle attıklarını belirten Tütüncü, "Çeşitli devlet kurumlarımızın güçlerini birleştirerek farklı bir motivasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu protokol de özel bir proje. Doğrudan bu sürece katkı verecek 2 kurumumuzla müşterek oluşturduğumuz ortak projenin faydası hemşerilerimize olacak" diye konuştu.

"Ekonomiyi canlandıracak proje"

Her iki kurumun alanlarındaki deneyimleri ile belediyenin vatandaşla doğrudan temas etme konusunda farklı pratikleri ve deneyimlerini buluşturan bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Tütüncü, "Biz istiyoruz ki, gönül gönüle verip hemşerilerimizi iş alanlarıyla tanıştıralım, diğer yandan işçi arayan işverenlere fayda sağlayalım. Yaşayan ekonomiyi harekete geçirmeye dönük olarak bir gayreti ortaya koyacağız. Bu çalışmamız hayırla neticelenecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA