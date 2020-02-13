Kepez Belediyesi iş arayanlarla iş verenleri buluşturuyor

13.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:26

Kepez Belediyesince hizmete giren İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, iş arayan 429 kişiyi, iş verenlerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Antalya Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir firmanın temsilcileri ile iş arayanları bir araya getiren merkez, bu hafta da bir otel zincirinin eleman alımlarına aracılık etti.

İşsizliğin önlenmesi ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan merkez aracılığıyla 2 firmanın iş mülakatına 429 kişi katıldı. Görüşmelerde önce iş verenler hakkında bilgi verildi ardından mülakata geçildi.

Antalya Hava Limanı'nda faaliyet gösteren bir firma B ve E ehliyetli şoför ve yer hizmet personeli alımı yaptı. Otel firması ise kat görevlisi, meydancı, garson, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, bahçıvan, havuz personeli, marangoz ve teknik servis statüsünde eleman alımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA