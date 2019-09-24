Kepez Belediyesi ile OSB arasında işbirliği protokolü

24.09.2019 10:48

Kepez Belediyesi ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında iş arayanlarla işverenleri buluşturmak amacıyla "İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü" imzalandı.

Protokole düzenlenen törende Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Antalya OSB Müdürü İlhan Metin imza attı.

Törende konuşan Başkan Tütüncü, iş kapılarını aralayan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezinin çok kısa sürede önemli işlere imza attığını söyledi.

Merkezin üzerinde durduğu en önemli konuların başında Antalya OSB gibi kuruluşlar ile işbirliği yapmak olduğunu belirten Tütüncü, OSB'nin üretim noktasında Antalya'nın en önemli değerlerinden birisi olduğunu vurguladı.

OSB'nin yüzlerce fabrikasıyla ülke ekonomisine çok ciddi manada katkılar sunduğunu anlatan Tütüncü, "İşverenlerin istihdam alanında hemşehrilerimizin iş taleplerini karşılayabilmesi hem de reel sektöre katkı sağlayıcı bir çalışma yapabilmek için protokol imzaladık. Protokol, insan kaynağını iş alanlarında doğru bir şekilde değerlendirebilmek için de önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA