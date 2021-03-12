Kepez Belediyesi iki okula çok amaçlı salon yaptırdı
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Kepez Belediyesi iki okula çok amaçlı salon yaptırdı

12.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:39
Kepez Belediyesi iki okula çok amaçlı salon yaptırdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, iki okulun bahçesindeki çok amaçlı salonların yapımı tamamlandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, iki okulun bahçesindeki çok amaçlı salonların yapımı tamamlandı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerini yapabileceği çok amaçlı salonlar, Antalya Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Perihan Esat Aral Ortaokulu ile Varsak bölgesindeki Şelale Ortaokulu'na inşa edildi.

Perihan Esat Aral Ortaokulu'nun bahçesinde 150 metrekare alana yapılan salon aynı anda 80 öğrenciye hizmet verecek. Salonun yanına kantin binası da kazandırıldı.

Varsak Şelale Ortaokulu'nun bahçesindeki 120 metrekarelik alana inşa edilen eğitim salonunu ise 75 öğrenci kapasiteli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki okulların ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Çocukların, eğitimlerini sorunsuz ve donanımlı ortamlarda sürdürebilmeleri için okullara ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Tütüncü, "4 okulumuzun bahçesine çadır tarzı spor salonu inşa ederken, 31 okulumuza da bilişim sınıfı kurduk. Onlarca okulumuza, kütüphane, deney laboratuvarı, etkinlik salonu kazandırırken, birçok okulumuzda sıcak asfalttan bank yerleştirilmesine, spor sahalarının yapımından bahçe düzenlemesine kadar birçok çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Belediye, geçen yıl da Emek Mahallesi'ndeki General Şadi Çetinkaya İlkokulu'na çok amaçlı salon inşa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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