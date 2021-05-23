Kepez Belediyesi ektiği buğdayları ekmeğe dönüştürüp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
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Kepez Belediyesi ektiği buğdayları ekmeğe dönüştürüp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Kepez Belediyesi ektiği buğdayları ekmeğe dönüştürüp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Kepez Belediyesi 540 dönüme ektiği buğdayın hasadını yaptıktan sonra ekmeğe dönüştürerek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kepez Belediyesi 540 dönüme ektiği buğdayın hasadını yaptıktan sonra ekmeğe dönüştürerek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Belediye, Kirişler Mahallesi'nde Antalya Orman Çiftliğine ait 200 dönüm ve bölgede atılı halde bulunan 340 dönümlük araziye 11 ton ekmeklik buğday ekti.

Aylarca ekinlerin bakım, ilaçlamasını yapan Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla sararan ekmeklik buğdayın hasadını yapmaya hazırlanıyor.

Belediye, ekili 540 dönümlük alandan 150 ton ürün almayı hedefliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üretime ve üreticiye destek veren belediye olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla tarımsal üretimin öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Atıl halde kalan tarlaların ekilmesini teşvik etmek amacıyla buğday üretimini gerçekleştirdik. Şimdi ektiğimiz biçme vakti geldi. 540 dönümden 150 ton ürün almayı hedefliyoruz. Ürünümüzü una dönüştüreceğiz. Bu un, ekmek fabrikamızda ekmeğe dönüşecek. Buğday tarlalarımızın unundan 1 milyona yakın ekmek üretmeyi hedefliyoruz. Ekmeği de sosyal belediyecilik uygulamalarımız kapsamında hemşehrilerimize armağan edeceğiz."

Tütüncü, buğday hasadından sonra tarlaya başka ürünler de ekeceklerini, üretmeye ve tarıma destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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