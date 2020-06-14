Kepez Belediye Sağlık Merkezi, tıp merkezi statüsüne alındı Kepez Belediyesi bünyesinde 2017'den bu yana hizmet veren sağlık merkezi, Sağlık Bakanlığınca tıp merkezi statüsüne alındı.

Kepez Belediyesi bünyesinde 2017'den bu yana hizmet veren sağlık merkezi, Sağlık Bakanlığınca tıp merkezi statüsüne alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açıldığı günden bu yana özel hastane konforunda hizmet veren sağlık merkezinin hizmet alanı genişletiliyor.

Teknik altyapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiyeli sağlık personeliyle Sağlık Bakanlığının genel sağlık politikası şartlarını taşıyan merkez, artık tıp merkezi kapsamında hastalarını kabul edecek. Merkezde sağlık hizmetleri alanları çeşitlendirilecek ve yeni poliklinikler açılacak.

Kepez Belediyesinin yanındaki 4 katlı binada hizmet veren merkezde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser Tarama Merkezi, Evde Sağlık, Diyetisyen, Laboratuvar ve Halk Eczanesi bulunuyor.

Kaynak: AA