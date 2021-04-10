Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'nün öğrencilerle yaptığı deney sırasında yaşananlar gülümsetti

Antalya'nın Kepez İlçe Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, öğrencilerle yaptığı deney sırasında yaşananlar gülümsetti.

Antalya'nın Kepez İlçe Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, öğrencilerle yaptığı deney sırasında yaşananlar gülümsetti.

Kepez Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle eski Dokuma Fabrikası'nda Antalya Bilim Merkezini kurdu.

Öğrenciler, resmi açılışı 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek merkezde, bilimsel çalışmalarını öğretmenlerin ve bilim merkezinin uzmanları gözetiminde sürdürüyor.

Merkezi ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Tütüncü de öğrencilerin deney tecrübesine ortak oldu.

Heyecanlı olduğunu anlatan Tütüncü, "Şimdi Türkiye'nin en büyük laboratuvarında yapıyoruz. Nasıl bir deney olacak merak ediyorum. 'Habamam Sınıfı'ndaki gibi bir patlama olacak mı?' diye sordum, çok şükür olmayacakmış." ifadesini kullandı.

Tütüncü ile yanındakilerin, deney sırasında yaşadıkları gülümsetti. Ellerindeki sıvıyı tüplere boşaltır boşaltmaz çıkan köpükle heyecanlanan Tütüncü ile yanındakiler hemen masadan uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız