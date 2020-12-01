Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Konyalılar Camisi inşaatını gezdi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Osmanlı mimarisiyle yeniden yapılan Konyalılar Camisi'nin hem medeniyetlerin güzelliklerini hem de şehrin değişimini yansıtacağını belirtti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Osmanlı mimarisiyle yeniden yapılan Konyalılar Camisi'nin hem medeniyetlerin güzelliklerini hem de şehrin değişimini yansıtacağını belirtti.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, 1979'da inşa edilen ancak artan nüfus ihtiyacını karşılayamadığı için yıkılarak yeniden yapılan Gazi Bulvarı'ndaki Konyalılar Camisi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma temsilcileriyle inşaat alanını gezen Tütüncü, bilgisayar ekranından caminin mimari tasarımını inceledi.

Tütüncü, hemşehrilerine verdiği sözü yerine getirdiğini belirtti.

Geçen ay caminin ince işlerinin yapımıyla ilgili ihalenin tamamlandığını, yer teslimi yapıldığını ve inşaatına başlanıldığını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Yeni Konyalılar Cami, Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camisi örnek alınarak tasarlandı. Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin sanat tarihimizde çok önemli izleri var. Bu sanatsal ayrıntıların tamamının Konyalılar Camisi'nde gün yüzüne çıkaracağız. Camimiz, adeta Türk İslam Sanatları müzesi gibi olacak. Dünyanın her tarafında mabetler sivil mimarinin ilk göze çarpan yapılarıdır. Bu anlamda Konyalılar Camisi, zamana vurduğumuz bir mühür olacak. Camiye bakanlar aynı zamanda kendi tarihimizi, medeniyetimizin güzelliklerini ve bir şehrin değişimini görecekler."

Tütüncü, caminin yapımına destekte bulunan hayırsevere de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun