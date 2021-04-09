Kepez Belediye Başkanı Tütüncü ANTİKAD devir teslim törenine katıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) devir teslim törenine katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) devir teslim törenine katıldı.

Tütüncü, törende, kadın sivil toplum kuruluşlarının şehre büyük bir değer kattığını dile getirdi.

Kadın sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkati çeken Tütüncü, "Şehrimize zarif bir dokunuş ortaya koyuyorlar. Kadın kuruluşları, sevginin saygının dostluğun bambaşka bir zeminde çiçek açması anlamında önemli olduğu gibi, şehrimize de değer katıyor. Kadın sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam edeceğiz. Kadın güçlü olursa toplum güçlü olur." ifadesini kullandı.

Tütüncü, konuşmasının ardından yeni dönemde başkanlık görevini devralan Fatma Kotanak ve yönetimini tebrik etti, yeni üyelere sertifikalarını verdi..

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci