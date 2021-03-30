Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Tütüncü, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'la bir süre görüştü, muhabirlerle de sohbet etti.

Belediyenin hizmetleri hakkında bilgi veren Tütüncü, halkın içinde bir belediye başkanı olmaya gayret gösterdiğini, bu doğrultuda da çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Hizmetlerinin seçim kaygısıyla yapılmadığına dikkati çeken Tütüncü, "Ben vatandaşlarımızın gönlüne hitap etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın ayrım yapmaksızın bizim için kıymetli olduğunu yaklaşımımızla da gösteriyoruz. Biz halkımızın hizmetkarıyız." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, Hakan Tütüncü'nün AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanıyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakanlığı döneminde 7 Kasım 2006'da çiçek takdim ettiği fotoğrafı ve AA yayınlarından bazılarını hediye etti.

AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafı bir süre inceleyen Tütüncü, hediyenin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız