Kepez Asfalt Sezonunu Açtı

Kepez Belediyesi, 12 ay boyunca sürdürdüğü asfalt çalışmasının sathi bölümünü törenle başlattı. Bu yıl 100 km sathi, 160 bin ton da sıcak asfalt çalışması hedefleniyor.



Kepez Belediyesi'nin geleneksel sathi asfalt sezonu açılış törenine mülkiyet problemlerinin çözülmesiyle cazibe merkezi haline gelen ve bin yataklı şehir hastanesinin inşa edileceği Göçerler Mahallesi ev sahipliği yaptı. Bu dönemki sathi asfalt sezonu mahalleyi, Masa Dağı'nın üst kısmına bağlayan, genişliği 25 metre, uzunluğu bin 400 metre olan ve yeni açılan yolda başlatıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde yapılan törene Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, belediye meclis üyeleri ve bürokratları, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"Antalya Yozgat arası kadar yeni yol açtık"



Konuşmasında yeryüzünde insanca bir yaşamı inşa etmenin İslam dininin bir emri olduğunu ifade eden Başkan Hakan Tütüncü, "Şehrin imarı, şehrin şekillendirilmesi aslında o şehirde yaşayanların, şehri idare eden insanların ruhlarını, gönül dünyalarını yansıtır. Bir şehirde geniş caddeler varsa o zaman o şehirde yaşayan insanların ufukları kalpleri de çok büyüktür. Bir şehrin yüzü size gülüyorsa o şehirde yaşayan insanların gönül dünyası da çok zarif demektir. 8 yılımız hep yol ve cadde açmakla mevcut caddelerimizi ıslah etmekle geçti. Hep yol açan olduk, hiç engel olan olmadık. Gelmiş olduğumuz noktada 600 km'den fazla yeni yol açtık, 1200 km.den fazlada asfalt döktük. Açtığımız 600 km yolu uç uça eklesek buradan Yozgat'a kadar gidiyor" dedi.



"Dün gecekondu vardı şimdi milyon değerinde konut"



Asfalt dökmek ve yol açmanın belediyenin asli görevi olduğunu söyleyen Başkan Tütüncü, "Rekor düzeyde yol açıyorsanız ve açtığınız yollar şehirleşmeye katkı sağlıyorsa o zaman orada önemli bir iş yapılıyor demektir" diye konuştu.



Tütüncü, Ak Parti iktidarının desteği ile Göçerler, komşu mahalle Fatih ve birçok mahallenin önce 2B şimdi de Vakıf parsellerindeki mülkiyet problemlerini çözdüklerini belirtti. Mülkiyet problemlerini çözerek iki mahallenin kaderini değiştirdiklerine işaret eden Tütüncü, "8 yıl önce bölgede yoğun bir gecekondu yapılaşması vardı. Şimdi ise modern konutlar, ticari merkezler yükseliyor. Masa Dağı'nın üzerinde değeri milyonlarla ifade edilen daireler satılıyor" ifadelerini kullandı.



"Şehir hastanesinin temel atma hazırlıkları başladı"



Mülkiyet sorunları ortadan kalkınca bölgeye cazibe kazandıracak bir başka eser daha geldiğini dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Antalya'nın bin yataklı şehir hastanesi Göçerler Mahallesi'ne inşa edilecek. Şu an hastanenin temel atma hazırlıkları yapılıyor. İmar planlarını yaparak ve arsa üzerindeki mülkiyet problemlerimi çözerek ve yatırım programına aldırarak şehir hastanesinin bölgeye yapılmasını sağladık. Bu eser bölgenin değerine değer katacak."



"Yol açmak için kayalar peynir gibi kesildi"



Sathi asfalt sezonu açtıklar yeni açtıkları bir yolda başlattıklarını belirten Tütüncü, "Bu yol ile Göçerler'i, Masa Dağı'nın üst kısmındaki bölgeye bağladık. Bu yolu zor şartlarda inşa ettik. 3 bin kamyon dolgu malzemesi dökülen yolun üzerindeki kaya tepeleri peynir gibi kesildi. Bu yolu belediyemizin personeli ve iş makineleri ile açtık. Açtığımız her metre yol, şehrin gelişmesine, ileri gitmesine aralanmış bir kapı demektir. Yeni yolla, Göçerler'i Masa Dağı'nın üzerine çıkardık" dedi.



"Asfalt yatırımı 1,5 misli arttı"



Asfalt sezonunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Hakan Tütüncü, bu yıl 100 km sathi kaplama asfalt, 160 bin ton da sıcak asfalt kaplama yapacaklarını açıkladı. Tütüncü, bu rakamlarının da önceki yıllara göre 1,5 misli daha fazla asfalt yatırımı anlamına geldiğini ifade etti. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, yılın en sıcak günlerinde hizmetleri üreten fen işleri personeline de teşekkür etti.



Daha yapılacak çok işlerinin olduğunu söyleyen Başkan Hakan Tütüncü konuşmasını şöyle tamamladı:



"Her açtığımız yol, her yaptığımız iş her attığımız adım bize daha fazlasının yapılabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bize daha fazla eser üretme konusunda 'Hel min mezid' dahası yok mu dedirtiyor. Mesaimizi 16-18 saate çıkardık. Bu kadar hizmet 8-5 mesaisi ile yapılamazdı. Az zamanda çok işler yaptık. Çok işler yapmaya da kararlıyız. Günü kurtarmayı hemşehrilerimize yapılabilecek en büyük haksızlık olarak görüyoruz. Günü kurtarma ile insanlara şirin görünebiliriz. Ama mesele şehrin geleceğini ortaya koyabilecek vizyonu ortaya koymaktır. Biz de bunu yapıyoruz."



Tütüncü'nün konuşmasının ardından dualar ve kurban kesimi ile Kepez Belediyesinin bu dönemki sathi asfalt sezonu açıldı. - ANTALYA