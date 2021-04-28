Kepenklerini indirdikleri mekanda eğlenen 43 kişiye 135 bin lira ceza
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Kepenklerini indirdikleri mekanda eğlenen 43 kişiye 135 bin lira ceza

Kepenklerini indirdikleri mekanda eğlenen 43 kişiye 135 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir eğlence mekanında kısıtlamanın bulunduğu gece kepenklerini indirip, müzik eşliğinde eğlenirken yakalanan 43 kişiye 135 bin 450 lira para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir eğlence mekanında kısıtlamanın bulunduğu gece kepenklerini indirip, müzik eşliğinde eğlenirken yakalanan 43 kişiye 135 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetimler yapıldı. Denetimlerde Cemaliye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının pandemi tedbirlerine rağmen faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kepenkleri indirilen iş yerinde özel müşteriler alınarak gece müzik eşliğinde eğlence düzenlendiğini belirleyen polis, mekana operasyon düzenledi. Polis, içeride müzik eşliğinde eğlenen 43 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 135 bin 450 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca işyerinin TAPDK belgesi olmadığı belirlendi. Müşteri olarak bulunanlara yapılan kimlik kontrollerinde 1 kişinin parada sahtecilik, 1 kişinin basit yaralama suçundan aranması olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Çorlu Belediyesi zabıta görevlilerine bilgi verilerek iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kepenklerini indirdikleri mekanda eğlenen 43 kişiye 135 bin lira ceza
Kepenklerini indirdikleri mekanda eğlenen 43 kişiye 135 bin lira ceza
Kepenklerini indirdikleri mekanda eğlenen 43 kişiye 135 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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