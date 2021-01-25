"Kepenkler Açılmalı" Çağrısı Yanıt Bulacak mı?
25.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:49
Türkiye'de can kayıpları ve vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle endişe yaratan Corona virüsü salgınında ikinci dalga devam ederken, 20 Kasım'dan bugüne sadece paket servis hizmeti sunmasına izin verilen yeme-içme mekanları "kepenkler açılmalı, ışıklar yanmalı" çağrısına kulak verilmesini istiyor.
Türkiye'de can kayıpları ve vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle endişe yaratan Corona virüsü salgınında ikinci dalga devam ederken, 20 Kasım'dan bugüne sadece paket servis hizmeti sunmasına izin verilen yeme-içme mekanları "kepenkler açılmalı, ışıklar yanmalı" çağrısına kulak verilmesini istiyor
Kaynak: DailyMotion.com