Kepengi Kırmak İçin Arkadaşının Omzuna Çıktı. 5 Dakikada Dükkanı Soyan Hırsızlar Kamerada

Kepengi kırmak için arkadaşının omzuna çıktı. 5 dakikada dükkanı soyan hırsızlar kamerada

Kepengi kırmak için üst üste çıkan hırsızlar kamerada



İSTANBUL - Sultangazi'de 3 hırsız gözlerine kestirdikleri bir dükkanı 5 dakikada soydu. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken kepengin kilidini açmak için birbirinin üzerine çıkan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.

Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde gece yarısı 03.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayı bu kadarına pes dedirtti. Beyaz bir minibüsle gözlerine kestirdikleri dükkanın önüne gelen 3 hırsız, önce kepengi açmaya çalıştı. Kepengin kilidine yetişemeyen hırsızlar birbirlerinin üzerine çıkarak kilidi açtı. Ardından dükkana giren hırsızlar içerideki kolileri minibüse taşımaya başladı. 5 dakikada dükkanı soyan hırsızlar geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.

5 dakikada dükkanı soyan hırsızlar kamerada

Görenleri şaşkına çeviren hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar beyaz bir minibüsle dükkanın önüne geliyor. Ardından minibüsten 3 kişi iniyor. Hırsızlardan iki tanesi kepengi açmaya çalışırken bir tanesi gözcülük yapıyor. Kepengin kilidine yetişemeyen hırsızların ise birbirlerinin üzerine çıkarak kilidi açtığı görülüyor.

Kepengi açan hırsızlar dükkandan kolileri taşımaya başlıyor. Bu esnada gözcülük yapan hırsız da arkadaşlarına yardım ediyor. 5 dakikada dükkanı soyan hırsızlar geldikleri araca binerek kayıplara karışıyor.