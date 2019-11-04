Kepenekli Mahallesi Dere Temizliği İle Nefes Aldı

04.11.2019 13:31

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntısına karşı önlem alındı.

"Ben, bu güzel hizmeti unutmam"

Kepenekli Mahalle Muhtarı Mehmet Çulha, "Mahallemizde yapılan dere temizlik çalışması büyük önem arz ediyor. Yağışlı havalar öncesinde yapılan bu çalışmadan mahallemiz çok memnun kaldı. Ben bu güzel hizmeti unutmam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den Allah bin kere razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler