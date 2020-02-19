Kepçeyle kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı
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Kepçeyle kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

19.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:48
Kepçeyle kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

'ın ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 2 kişi ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyünde kaçak kazı ihbarını alan jandarma ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye giderek çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada, kepçeyle kazı yapan A.A., ile H.A.Y., isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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