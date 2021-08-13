Son dakika! Kepçe ve traktör sel sularında hurdaya döndü

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gökceağaç köyü ormanlık alanında orman köylüsü tarafından bırakılan bir kepçe ile bir traktör, sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi.