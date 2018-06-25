Kepçe Üzerinden Tehlikeli Kutlama

Kepçe Üzerinden Tehlikeli Kutlama

Kepçe üzerinden tehlikeli kutlamaİSTANBUL - Beyoğlu'nda seçim sonuçlarını kutlayan bir grup vatandaş, iş makinesi kepçesine çıktı.

Kepçe üzerinden tehlikeli kutlama

İSTANBUL - Beyoğlu'nda seçim sonuçlarını kutlayan bir grup vatandaş, iş makinesi kepçesine çıktı. Tehlikeli seçim kutlaması, kameralara yansıdı.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla vatandaşlar sokağa döküldü. Beyoğlu'nda iş makinesinin kepçesi üzerine çıkarak tehlikeli bir şekilde kutlama yapan 8 kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli seçim kutlaması, kameralara da yansıdı.

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