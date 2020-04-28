Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu...Kepçe operatörüyle birlikte 15 metreden böyle yuvarlandı
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Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu...Kepçe operatörüyle birlikte 15 metreden böyle yuvarlandı

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu...Kepçe operatörüyle birlikte 15 metreden böyle yuvarlandı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolun kenarındaki kayaları düzelten operatör kepçeyle birlikte 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu...Kepçe operatörüyle birlikte 15 metreden böyle yuvarlandı
28.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:17

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu...Kepçe operatörüyle birlikte 15 metreden böyle yuvarlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolun kenarındaki kayaları düzelten operatör kepçeyle birlikte 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kameraya yansıyan görüntülerde su göletine devrilen kepçenin operatörü inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Erdal Zencirci isimli şahıs paletli kepçeyle yolun kenarındaki kayaları düzeltmeye çalıştı. Kayaları yerinden oynatan operatör, kepçenin bir anda kaymasıyla yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi. Kameraya yansıyan görüntülerde takla atan kepçe uçurumun dibindeki su göletine düştü. Kepçenin devrilmesiyle birlikte çevredekiler büyük bir panik yaşadı. Olay yerindeki yakınları operatörü kurtarmak için kayalıklardan aşağı indi. Operatör devrilen kepçenin altından kendi imkanlarıyla çıktı. Yüreklerin ağızlara geldiği olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu...Kepçe operatörüyle birlikte 15 metreden böyle yuvarlandı

Kaynak: İHA

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