Kepçe operatörünün feci sonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepçe operatörünün feci sonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kepçe operatörünün feci sonu Bakımını yaptığı iş makinesi canından etti Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesinin ön kısmındaki yükleyici kovanın hidrolik silindiri ile lastiğin arasında sıkışan kepçe operatörü feci şekilde hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Kepçe operatörünün feci sonu

Bakımını yaptığı iş makinesi canından etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesinin ön kısmındaki yükleyici kovanın hidrolik silindiri ile lastiğin arasında sıkışan kepçe operatörü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir inşaatın temel çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Bedran Güzel, arızalanan hidrolik bölgeyi tamir etmek için lastik ile gövde arasına girdi. Hidroliğin aniden boşalması sonucu kepçenin üst kısmı Güzel'in üzerine düştü. Kepçenin ön kovasını tutan hidrolik silindir ile lastik arasında sıkıştı. Yanında yardım edecek kimse olmayan Güzel, sıkıştığı yerden çıkamadı. Bir süre sonra inşaat alanına gidenler, Güzel'i fark edince durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kepçe operatörünün feci sonu

Kepçe operatörünün feci sonu

Kepçe operatörünün feci sonu

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

 Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

 Genç kadını sokak ortasında öldüren zanlının ilk ifadesi: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm

Genç kadını sokak ortasında öldüren zanlının ilk ifadesi: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm

İhlas Haber Ajansı / Cevher Göçmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title