KEPÇE OPERATÖRÜ SU BORUSUNU PATLATTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KEPÇE OPERATÖRÜ SU BORUSUNU PATLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında kepçe operatörü yanlışlıkla su borusunu patlatınca metrelerce tazyikli su fışkırdı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında kepçe operatörü yanlışlıkla su borusunu patlatınca metrelerce tazyikli su fışkırdı. Kaza, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ISU) kepçe operatörü çalışma yaptığı sırada su borusunu yanlışlıkla deldi. Su borusundan bir anda metrelerce yukarıya tazyikli temiz su fışkırdı. Dakikalarca fışkıran su nedeniyle caddenin bir bölümü suyla kaplandı. Bir süre sonra ekipler ana vanadan boruya giden suyu kesip tamiratı tamamladılar.

KEPÇE OPERATÖRÜ SU BORUSUNU PATLATTI

KEPÇE OPERATÖRÜ SU BORUSUNU PATLATTI

KEPÇE OPERATÖRÜ SU BORUSUNU PATLATTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title