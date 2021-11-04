KEPÇE OPERATÖRÜ SU BORUSUNU PATLATTI

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında kepçe operatörü yanlışlıkla su borusunu patlatınca metrelerce tazyikli su fışkırdı. Kaza, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ISU) kepçe operatörü çalışma yaptığı sırada su borusunu yanlışlıkla deldi. Su borusundan bir anda metrelerce yukarıya tazyikli temiz su fışkırdı. Dakikalarca fışkıran su nedeniyle caddenin bir bölümü suyla kaplandı. Bir süre sonra ekipler ana vanadan boruya giden suyu kesip tamiratı tamamladılar.

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