Kepçe Operatörü Kayışla Kendini Tavana Astı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kepçe operatörü Ozan K. (23), çalıştığı inşaatta kendini yük sarmakta kullanılan kayış ile tavana asarak yaşamına son verdi.

Turgutlu'da kepçe operatörü Ozan K., bugün saat 05.30 sıralarında, Eski İzmir Yolu'ndaki çalıştığı inşaatta, birlikte kaldığı diğer işçiler tarafından yük sarma kayışı ile tavana asılı bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ozan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İntihar ettiği belirlenen Ozan K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, Ozan K.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi. - Manisa

Kaynak: DHA