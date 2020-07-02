Kepçe kulak psikolojiyi bozuyor ! Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlgi Dinçok konu hakkında bilgiler verdi.

Kepçe kulak, ülkemizde ve tüm dünyada yaygın olarak görülen bir sorun. Temelde vücudun genel işleyişinde bir etkisi olmayan, dolayısıyla tam olarak bir hastalık olarak nitelendirilemeyen bu durum estetik açıdan bireyleri oldukça rahatsız etmesi nedeniyle estetik cerrahi kliniklerindeki uygulamalara sıklıkla konu oluyor. Estetik açıdan problem oluşturması nedeniyle kişilerde öz güven eksikliği ve benlik saygısının azalması gibi psikolojik sorunlara yol açan kepçe kulak sorunu, son yıllarda estetik operasyonların kolaylaşması ile, modern ve basit teknikler kullanılarak kolaylıkla tedavi edilebiliyor.

Yelken kulak olarak da adlandırılan kepçe kulak sorunu, kulakta en yaygın olarak görülen şekil bozukluğudur ve genellikle kulak bölgesinde yer alan kıkırdakların gevşekliğinden veya kulak kıvrımlarının yetersizliğinden kaynaklanır. Doğumsal olarak görülür ve genetik kaynaklıdır. Yani anne babada kepçe kulak sorunu varsa çocuklarda da görülme olasılığı yükselir. Genellikle her iki kulakta birden görülmekle birlikte bazı kişilerde tek bir kulak kepçe kulak görünümünde olabilir. Kadınlar genellikle bu sorunu açık bırakılan saçlarla gizleyebilse de özellikle erkeklerde bu mümkün olmadığından erkekler bu sorunun düzeltilmesi amacıyla estetik operasyona daha sık başvuruyor.

Okula başlayan çocukta kepçe kulak sorunu arkadaşları tarafından hoş karşılanamayacağı için öz güven eksikliğine, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle kepçe kulak düzeltilmesi için en uygun zaman okul öncesi çağ olmakla birlikte ameliyat her yaş grubunda yapılabilir. Estetik cerrahi kliniklerine ameliyat başvuran kişiler ise genellikle genç erişkinler.

Kepçe kulak düzeltme ameliyatları erişkinlerde lokal, çocuklarda genel anestezi altında yapılır. Ameliyat kulak kepçesi kıkırdaklarını kalıcı dikişlerle şekillendirmeyi içerir. Yaklaşık olarak 1-1,5 saat kadar sürer ve kişi ameliyat sonrası evine dönebilir.

Kıkırdaklar alışkın olduğu şekle dönme eğiliminde olduğundan, ameliyat sonrası dönemde kıkırdak şekillenmesi için kişilere 4-6 hafta süre ile kulaklarını kapatacak şekilde özel bantlar kullanılması önerilir. 7-10 gün içinde iyileşme sağlanır, 2-3 hafta içinde kulaklar doğal bir görünüme kavuşur.

Sizde ya da çocuğunuzda kepçe kulak sorunu var ise bu durumun sık uygulanan bir estetik operasyon ile düzeltilebildiğini göz önünde bulundurarak estetik cerrahi kliniklerine başvurabilir, ameliyat ile pek çok olası sosyal ve psikolojik sorunu önleyebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler