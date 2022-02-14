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Kepçe ile kaçak kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kepçe ile kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kepçe ile kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kepçe ile kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Alaşehir'in Bahadır Mahallesi'nde bugün sabah saat 05.00 sıralarında kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y.M. (36), F.B. (39), T.M. (38) ve H.D. (38) isimli şahısları kepçe ile kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Alaşehir Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olayla ilgili tahkikata başlanırken, şüpheli 4 şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Kepçe ile kaçak kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Jandarma, Hisarcık, Alaşehir, 3. Sayfa, Haberler

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