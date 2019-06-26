Kep atma töreni değil, erken terhis sevinci

Erken terhis olan askerler, sevinçlerini bavullarını havaya atarak kutladı

ANTALYA - Antalya'da yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerlerin erken terhis sevinci, üniversite mezuniyet törenlerindeki kep atma sevincini aratmadı. Arkadaşları ve komutanları ile vedalaşan askerler, birlikleri önünde çantalarını havaya fırlattı.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı. Bu kapsamda Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda 6 ayını dolduran 44 asker akşam saatlerinde terhis edildi. Komutanlarına son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı, komutanları ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Yüzleri gülen askerler, geride kalan silah arkadaşlarıyla zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Bavullarıyla birliklerinden çıkan askerler, ardından il jandarma komutanlığı önünde bavullarını fırlatarak sevinçlerini doyasıya yaşadı.

"Aileme sürpriz oldu"

Sakarya'dan vatani görevini yapmak için Antalya'ya gelen Furkan Celebisiz, 6 aydır kentte vatani görevini yaptığını belirterek, "Bu süreçte komutanlarımızdan çok şey öğrendik. Askerlik konusunda da bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Askerliğin kıymetini anladık, yapılan maddeyle erken terhis oluyoruz. Kim yaptıysa teşekkür ediyoruz. Bizim gibi sevinci yaşayan çok kişi var" dedi.

Askerliğinin bitimine 115 gün kala terhis alan Emrah Akay, "Terhisten dolayı çok mutlu olduk. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Aileme bir an sürpriz oldu, onlar da çok mutlular. Terhis oldum ve İstanbul'a onların yanına gidiyorum." diye konuştu.

"Ailemize kavuşma sevinci yaşatanlardan Allah razı olsun"

Kanundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren İsmail Çoban da "Bugün ailemize kavuşma sevincini bizlere yaşatan herkesten teker teker Allah razı olsun. Tek dileğim, biz gibi görevini yapan, yapmaya devam edecek olan kardeşlerimizin kazasız belasız ailelerine kavuşmasını temenni ediyorum. Allah herkese bu duyguyla yaşamayı, vatani görevi bir asker olarak Türk Bayrağı altında yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Terhis olan oğlunu almak için Eskişehir'den gelen Hakan Uslu ise, "Erken terhisten dolayı çok sevinçliyiz. Gururluyuz. Direk memlekete gidiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA