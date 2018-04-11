Kenyatta'nın Yardımcısı Ruto, Sudan Devlet Başkanı Beşir ile Görüştü

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Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın Yardımcısı William Ruto'nun Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelmesi

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın Yardımcısı William Ruto'nun basın açıklaması Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın Yardımcısı William Ruto, resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'a geldi. Başkent Hartum'da Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından kabul edilen Ruto, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.