Kenyalılar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da binlerce kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da binlerce kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Başkent Nairobi'deki camilerde bayram namazı kılan Kenyalılar, namazın ardından Filistin'e destek için bir araya geldi.

Filistin için yürüyüş düzenleyen Kenyalılar, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Protestoculardan Hassan Abdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu, bu yıl birçok zorluğa rağmen orucu tamamladıklarını söyledi. Hassan, "Bugün Kenyalı Müslümanlar olarak Filistin'de olup bitenlere bir son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan Kenyalı Hıristiyan Yakup Njenga ise "Müslümanlar her yıl bizi şenliklerine davet ediyor. onlarla birlikte Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak için yürüyüşe katıldım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak