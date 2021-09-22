Kenyalı rekortmen atlet Keitany kariyerini noktaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenyalı rekortmen atlet Keitany kariyerini noktaladı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Kenyalı rekortmen atlet Keitany kariyerini noktaladı

Yalnızca kadınların katıldığı maraton yarışlarında tarihin en iyi derecesine sahip Kenyalı Mary Keitany, atletizmi bıraktı.

Yalnızca kadınların katıldığı maraton yarışlarında tarihin en iyi derecesine sahip Kenyalı Mary Keitany, atletizmi bıraktı.

New York Maratonu'nu 4 (2014, 2015, 2016, 2018), Londra Maratonu'nu ise 3 kez (2011, 2012, 2017) kazanan 39 yaşındaki sporcu, sırtındaki sakatlık yüzünden profesyonel kariyerini sonlandırmak zorunda kaldığını açıkladı.

Pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2019'da başlayan sakatlığının tedavisi için Avrupa'ya gidemeyen Keitany, açıklamasında "Sağlığıma kavuştuğumu düşünüp ağır antrenmanlara başladığım her seferinde sakatlığım nüksetti. Bu yüzden çok sevdiğim spora 'elveda' demenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

2009 Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Keitany, 2017 Londra Maratonu'ndaki 2 saat 17 dakika 1 saniyelik derecesiyle sadece kadın sporcuların start aldığı maraton yarışlarının dünya rekorunu elinde tutuyor.

Kadınlarda maraton dünya rekorunun (2.14.04) sahibi Brigid Kosgei, dereceyi, karışık start verilen 2019 Chicago Maratonu'nda yapmıştı. Erkeklerin de yer aldığı yarışlar, daha yüksek tempoda koşuluyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Lionel Messi Alex Teixeira Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kenyalı rekortmen atlet Keitany kariyerini noktaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 19:12:12. #1.17#