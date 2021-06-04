Kenyalı Müslümanlardan Filistinli 670 aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Müslümanlar, Filistin'de 670 aileye gıda ve hijyenik malzeme yardımında bulundu.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Müslümanlar, Filistin'de 670 aileye gıda ve hijyenik malzeme yardımında bulundu.

İnsani yardım çalışmaları yürüten El Khair Vakfı Kenya Direktörü Tarık Harunani, yardımla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kenya'daki yardımseverlerden, Allah'ın yardımı ve desteğiyle yaklaşık 18 bin dolar yardım topladık ve bunu Filistin'deki ailelere gönderdik." dedi.

Yardım paketlerinin içinde gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğunu kaydeden Harunani, yardımların, İsrail ordusunun bombalı saldırısına uğrayan Filistinli ailelere gönderildiğini belirtti.

Harurani, paketlerin en az 1 ay ailelere yetebileceğini ve daha fazla yardım göndermek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kenya'dan Filistin'e insani yardım Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi (SUPKEM), El Khair Vakfı, Maahad Davet Organizasyonu, El Momin Vakfı, El İmdad Vakfı ve Pwani One Shilling Vakfı tarafından organize edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak