Kenyalı Müslüman liderler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
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Kenyalı Müslüman liderler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı

Kenyalı Müslüman liderler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi (SUPKEM) ve Kenya İmamlar ve Vaizler Konseyi (CIPK), İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi (SUPKEM) ve Kenya İmamlar ve Vaizler Konseyi (CIPK), İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

SUPKEM Başkanı Hassan Ole Naado yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı ve İsrail hükümetini, Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin kasıtlı tahliyesine ilişkin kararını durdurmaya çağırdı.

Naado'ya, "Filistinli aileleri Yahudi yerleşimciler lehine tahliye etmek, insanlık dışı bir eylemdir." dedi.

Kenya İmamlar ve Vaizler Konseyi (CIPK) Başkanı Şeyh Abdalla Ateka da İsrail işgal güçlerinin Filistinli Müslümanlara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini kınadı.

Ateka, "Bu tür eylemler uluslararası hukuku ihlal etmekte ve Filistin ve İsrail olmak üzere iki devletin kurulmasına dayalı barışçıl bir çözümün sağlanmasına engel olmaktadır." ifadeler kullandı.

Kenyalı Müslüman liderler, ülkedeki Müslümanları Filistinliler için dua etmeye çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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